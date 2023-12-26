HSK 510 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

HSK'nin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK 510 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki 510 hakim ve savcıya ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesi'nin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Etiketler
Resmi Gazete Hakimler ve Savcılar Kurulu
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin
İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında duruşma ertelendi İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında duruşma ertelendi
2024 yılı bütçesi kabul edildi 2024 yılı bütçesi kabul edildi
Sağlık Bakanı Koca yaralanan 15 askerin sağlık durumlarını açıkladı Sağlık Bakanı Koca yaralanan 15 askerin sağlık durumlarını açıkladı
CHP Sözcüsü Yücel: Cumhurbaşkanı’nın şehitlerimiz üzerinden ahkâm kesmesine tahammülümüz yok CHP Sözcüsü Yücel: Cumhurbaşkanı’nın şehitlerimiz üzerinden ahkâm kesmesine tahammülümüz yok
ÇOK OKUNANLAR
HSK 510 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi HSK 510 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi? Euro, dolar ve altının yönü neresi?
Uzmanı, depreme hazırlık aşamasında 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı: Destek miktarı ve koşulları neler? 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları belli oldu
Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor: Denizbank promosyona zam yaptı