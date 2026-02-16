X'teki Erişim Sorunu Çözüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya platformu X’te en az 1 saat erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, akış yenileme, gönderi görüntüleme ve platforma giriş gibi temel işlevlerde aksaklıklarla karşılaştı.

Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama gelmese de sorun çözüldü.

Kaynak: Haber Merkezi