X'teki Erişim Sorunu Çözüldü

Sosyal medya platformu X’te uzun süre erişim sorunları yaşandı.

Son Güncelleme:
Sosyal medya platformu X’te en az 1 saat erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, akış yenileme, gönderi görüntüleme ve platforma giriş gibi temel işlevlerde aksaklıklarla karşılaştı.

Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama gelmese de sorun çözüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Medya
