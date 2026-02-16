Görele'de Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu

Giresun'da tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine mecliste yapılan seçimi CHP'li aday Aysel Uzun kazandı.

Görele'de Yeni Belediye Başkanı Belli Oldu
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre; sanal medyadaki bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

SEÇİMİ SON TURDA KAZANDI

5 CHP, 4 AK Parti ve 2 bağımsız üyeden oluşan Görele Belediye Meclisi’nde, bugün yeni belediye başkanını belirlemek için seçime gidildi. Geçici başkan Hüseyin Çakıcı'nın başkanlığında mecliste gerçekleştirilen seçimde; CHP’li Aysel Uzun, CHP'den istifa eden bağımsız aday Fırat İmat ve AK Parti’li Nuray Çınar Kara yarıştı. 3 turda da adaylar yeterli çoğunluğu sağlayamayınca seçim son tura kaldı. Son turda seçimi, Aysel Uzun kazandı.

Kaynak: DHA

