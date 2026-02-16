İnşaatta Feci Kaza! Başına Demir Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da inşaatın 1’inci katından düşüp başına demir saplanan işçi Abdulsellam Baydur (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra, Dicle Üniversitesi kampüsünde yapımı süren binanın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 1’inci katında çalışan işçi Abdulsellam Baydur, dengesini kaybedip düştü. Alanda bulunan demirin başına saplandığı Baydur, yaralandı.

İnşaatta Feci Kaza! Başına Demir Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına saplanan demirin ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldığı Baydur, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnşaatta Feci Kaza! Başına Demir Saplanan İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Tedaviye alınan Baydur, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baydur’un cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır
