WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü Mü? Erişim Sorunu Yaşanıyor: Resmi Açıklama Geldi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Ayrıca Whatsapp'ın dışında Instagram ve Facebook'a da erişim sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma sosyal paylaşım platformlarında (WhatsApp, Instagram, Facebook) bazı kullanıcılar giriş ve paylaşım sorunu yaşıyor.
İlk başta erişim sorunu WhatsApp'ta yaşandı. Mesajlar geç gitmeye başladı. Sonra da Instagram'a erişimde problem yaşandı. Erişim problemi olmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan şunları ifade etti:
"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."
Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 11, 2024
Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. pic.twitter.com/kKvJH3VRD4
META'DAN AÇIKLAMA
Meta'dan yapılan açıklamada da "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.