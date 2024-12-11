Her Gün En Az Bir Kadın Öldürülürken... HÜDA PAR 'Çözüm Polis ve Mahkemede Değil, Ayette' Dedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında aile uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

'POLİS VE MAHKEME SÜREÇLERİ AİLELERİN MAHREMİYETİNİ ZEDELENMEKTE'

“Aile kurumu büyük bir saldırı altındadır" diyen Dinç, şunları kaydetti:

“Aile kurumu büyük bir saldırı altındadır. TÜİK verileri ve uzman raporları gidişatın tehlikelerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, aile birliğinin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına yeni ve etkili yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde aile uyuşmazlıklarında özellikle polis ve mahkeme süreçlerinin başlamasıyla birlikte, ailelerin mahremiyeti ciddi şekilde zedelenmekte ve tarafların tüm özel hayatlarının aleniyet kazanmasına yol açmaktadır. Böylece tarafların tekrar bir araya gelme ve uzlaşma ihtimalleri büyük ölçüde azalmaktadır.

AİLE HAKEMLİĞİ SİSTEMİNİ ÖNERDİ

HÜDA PAR olarak, aile uyuşmazlıklarının çözümünde İslam aile hukukunda yer alan aile hakemliği sistemini öneriyoruz. Nisa Suresi’nin 35. ayetinde emredilen bu yöntem, Osmanlı döneminde etkili bir şekilde uygulanmış, aile mahremiyetini gözeterek eşlerin sorunlarını çözmeye katkı sunmuştur. Hakemlerin eşlerin ailelerinden seçilmesi, taraflar arasında güveni artırarak uzlaşma olasılığını yükseltmektedir. Ayrıca, mahkeme süreçlerinin mahremiyeti zedeleyici etkilerinin önüne geçmektedir.”

NİSA SURESİ'NİN 35. AYETİ

35: Şâyet karı-kocanın aralarının iyice açılmasından ve artık yuvanın dağılmasından endişe ederseniz, erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem belirleyin. İki taraf da iyi niyetle işi düzeltmek isterse, Allah karı-kocanın arasındaki dargınlığı giderip barışmalarını sağlayacaktır.

Kaynak: ANKA