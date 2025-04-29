WhatsApp İçin Son 5 Gün! Artık Tarihe Karışıyor

iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone cihazlar, bu tarihten itibaren WhatsApp’a erişemeyecek. Türkiye’de oldukça yaygın olan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus da bu kapsamda yer alıyor.

WHATSAPP BU KARARI NEDEN ALDI?

Meta, kararın temelinde güvenlik ve performans ihtiyaçlarının yattığını açıkladı. Yeni gelen şifreleme sistemleri ve veri koruma protokolleri, eski donanımlarda verimli çalışmadığı için bu modeller artık desteklenmeyecek.

ESKİ CİHAZLARI OLAN NELER YAPMALI?

Kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmesi için daha güncel bir işletim sistemi kullanan cihaza geçmeleri gerekecek. Aksi takdirde, hem uygulama erişimi hem de sohbet geçmişine ulaşım mümkün olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi