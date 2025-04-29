WhatsApp İçin Son 5 Gün! Artık Tarihe Karışıyor

WhatsApp, 5 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski akıllı telefon modelleri için desteğini sonlandırma kararı aldı. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle eski iPhone modelleri bu değişiklikten doğrudan etkilenecek.

WhatsApp İçin Son 5 Gün! Artık Tarihe Karışıyor

iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone cihazlar, bu tarihten itibaren WhatsApp’a erişemeyecek. Türkiye’de oldukça yaygın olan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus da bu kapsamda yer alıyor.

WhatsApp İçin Son 5 Gün! Artık Tarihe Karışıyor - Resim : 1

WHATSAPP BU KARARI NEDEN ALDI?

Meta, kararın temelinde güvenlik ve performans ihtiyaçlarının yattığını açıkladı. Yeni gelen şifreleme sistemleri ve veri koruma protokolleri, eski donanımlarda verimli çalışmadığı için bu modeller artık desteklenmeyecek.

WhatsApp İçin Son 5 Gün! Artık Tarihe Karışıyor - Resim : 2

ESKİ CİHAZLARI OLAN NELER YAPMALI?

Kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmesi için daha güncel bir işletim sistemi kullanan cihaza geçmeleri gerekecek. Aksi takdirde, hem uygulama erişimi hem de sohbet geçmişine ulaşım mümkün olmayacak.

Ne Fiat Egea Ne Dacia Sandero! Avrupa'da En Çok Tercih Edilen Otomobilde Zirveye O Model YerleştiNe Fiat Egea Ne Dacia Sandero! Avrupa'da En Çok Tercih Edilen Otomobilde Zirveye O Model YerleştiEkonomi

Otomotiv Sektöründe Yarım Asrı Devirdi: Alınmaması Gereken Markaları Nedenleriyle Sıraladı! Bunlardan Uzak DurunOtomotiv Sektöründe Yarım Asrı Devirdi: Alınmaması Gereken Markaları Nedenleriyle Sıraladı! Bunlardan Uzak DurunEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
WhatsApp Özellik Uygulama
Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? Soma Faciası Davasında Karar Çıktı!
Dışişleri Bakanlığı Açıkladı! Yemen’de Liman Saldırısında Mahsur Kalan Türklerin Durumu Nasıl? Dışişleri Bakanlığı Açıkladı! Yemen’de Liman Saldırısında Mahsur Kalan Türklerin Durumu Nasıl?
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Açıkladı
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı Seyahat Edecekler Dikkat! Havalimanında Kurallar Sil Baştan Değişti, Artık Tümden Yasaklandı