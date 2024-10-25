Walmart Nedir? Walmart Türkiye'ye mi Geliyor?

Tankut Turnaoğlu, ABD’nin dev perakende şirketi Walmart’ın Türkiye’de ofis açacağını ve burayı yeni bir tedarik merkezi olarak değerlendirdiğini belirtti. Mobilya ve dondurulmuş gıda gibi alanlarda alımlara başlayacak olan Walmart, Türkiye’nin sunduğu potansiyeli stratejik bir merkez olarak görüyor.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ROLÜ VURGULANDI

İstanbul’da düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Turnaoğlu, Türkiye’nin Avrasya bölgesindeki önemine dikkat çekti. Zirve, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Amerikan ticaret odalarının iş birliğiyle düzenlendi ve bölgedeki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçladı. Turnaoğlu, 12 ülkeden katılımın sağlandığı bu zirvenin, Türkiye’nin Orta Koridor’da kritik bir köprü olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Avrupa ile Asya’yı bağlayan modern İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu ile ekonomik iş birliklerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET VE YATIRIMLAR ARTIYOR

Turnaoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda iki katına çıkarak yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2028-2029 yıllarında bu rakamın 100 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Turnaoğlu, ABD şirketleri için Türkiye’nin bölgesel bir merkez olduğunu ve son 5 yılda Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin sayısında yüzde 50’lik bir artış olduğunu kaydetti. Şu anda Türkiye’de 2 bin Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerin toplam yatırımı 60 milyar doları buluyor.

WALMART TÜRKİYE’DEN ALIMLARA BAŞLAYACAK

Turnaoğlu, Walmart’ın Türkiye’de açacağı ofisle birlikte, Türkiye’den çeşitli ürünler almaya başlayacağını ve bu alımlarda mobilya ve dondurulmuş gıda gibi sektörlere odaklandığını söyledi. Turnaoğlu, Walmart’ın Türkiye’yi stratejik bir tedarik merkezi olarak gördüğünü ifade etti.

ABD-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ GELİŞİYOR

Savunma sanayii, sivil havacılık ve enerji gibi sektörlerde de ABD ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güçlendiğini belirten Turnaoğlu, Boeing ve General Electric gibi büyük Amerikan firmalarının Türkiye’deki Türk şirketleriyle ortaklıklar geliştirdiğini aktardı. Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın ABD’ye uçuş ağını genişleterek ticaretin ve e-ihracatın artmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yapılan açıklamalar, Türkiye’nin bölgedeki stratejik önemini ve ABD ile ticari ilişkilerde hedeflenen 100 milyar dolarlık hedefe doğru ilerlediğini ortaya koydu. Walmart’ın Türkiye’ye açılımı, bu iş birliğinin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: AA