Vicdansızlığın Böylesi! Yolda Yatan Köpeği Ezdi, Yoluna Devam Etti

Türkiye'nin her köşesinden, neredeyse her gün hayvana şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Son olay Aydın'da yaşandı. bir tur otobüsü, yolda yatan köpeği ezdi. Şoför daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan bir sokak köpeğini ezdi. Türkmen Mahallesi’nde gerçekleşen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen şoför, 08.30 sularında otobüsüyle seyrederken yol ortasında yatan köpeği fark etti ancak durmak yerine yoluna devam etti. Otobüsün altında kalan talihsiz köpeğe ne olduğu ise bilinmiyor.

O ANLAR KAMERADA

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şoförün hiçbir şekilde yavaşlamadan köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor. Kuşadası Belediyesi ve polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler, sorumlu şoförün tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını talep ediyor.

Kaynak: DHA