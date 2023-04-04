Veysel Ulusoy'dan 'Türkiye'yi terk etti' iddialarına yanıt

Gazeteci Can Ataklı, ENAG kurucusu ve gercekgundem.com.tr yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'suç duyurusu' sonrası tehditlerden bunaldığı için Türkiye’yi terk etme kararı aldığını ve iki ay önce sessizce ABD’ye gittiğini" iddia etti.

Ataklı'nın bu iddialarına yanıt veren Ulusoy, "Görevlendirme aracılığıyla bir yıllık bir araştırma için Boston College Üniversitesi'nde olduğunu" belirtti. Ulusoy, "Burada ekonomik büyüme ve makro ekonomik büyüme dersleri veriyorum" dedi.

"ÇEKİNECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

"Akademik gelişmeyi daha yükseklere taşımak ve Türkiye ekonomisi kapsamında araştırma yapmak için buradayım" diyen Ulusoy, "Ülkeyi terk etmedim. Benim Türkiye koşullarında çekineceğim hiçbir şey yoktur. Bu durum zaten geçmiş dava süreçlerinde kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ENAG’ın yayımladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarının zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı.

3 Kasım 2022'de Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada duruşma hakimi, davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirdi.

TÜİK, daha önce de ENAG ve Prof. Veysel Ulusoy hakkında dava açılmasını istemiş, bu istek de reddedilmişti. Öte yandan, ENAG hakkında TÜİK'in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem