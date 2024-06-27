Vera'nın üzüntüsü Meriç Demir Kahraman'ı isyan ettirdi: Kızım 4,5 yaşında içeri atılmaktan korktuğunu söylüyor!

Gezi davası tutsağı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, yaşadıkları duruma isyan etti.

Gezi Parkı eylemlerini finanse etmekle suçlanan eski İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, kızı Vera ile birlikte bir süredir adalet mücadelesi yürütüyor.

X hesabından yeni bir paylaşım yapan Meriç Kahraman, “Bir anne olarak, canım acıyor. Vera biraz önce “ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi” dedi. Sonra da “Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?” diye sordu” dedi.

Kahraman’ın paylaşımı şöyle:

“Bir anne olarak, canım acıyor. Vera biraz önce “ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi” dedi. Sonra da “Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?” diye sordu. Benim kızım 4,5 yaşında. Onu nefreti ve kötülük yapmayı bilmeyen, iyi bir insan olarak yetiştirmek dışında çabamız olmadı. Gözümden sakındığım kızım bana 4,5 yaşında “içeri atılmaktan” korktuğunu söylüyor. Aşağıdaki fotoğraf, 26 ay önce çekildi. 26 ay önce Vera 2 yaşındaydı. Konuşmaya başladığından beri, bizim de anlam veremediğimiz bir duruma, çocuk aklıyla anlam vermeye çalışıyor. Suçsuz yere içeride ‘tutulan’ bir babanın kızı olarak, babamı istiyorum derse başına bir iş geleceğini seziyor. Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum: Allah aşkına susmayın! En büyük korkusu oyuncağının kaybolması olması gereken biricik Vera’m, kendisine yaşatılan bu korkuyu hak etmiyor, hiçbir çocuk hak etmez! Bu zulmün sürmesine seyirci kalacak kadar mı taşlaştı kalpler?

‘BUNUN NORMAL KABUL EDİLMESİNİ DE KABULLENMİYORUM!’

Tayfun Kahraman Gezi olaylarında arabuluculuk yapan, olayları yatıştırmak için iktidarla uzlaşı zemini kurmak için çabalayan, hem Sayın Bülent Arınç, hem de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, şiddeti tamamen reddeden, hukuk çizgisinden şaşmayan şerefli, namuslu ve dürüst bir devlet insanıdır. Buna o dönemin tüm aktörleri tanıktır. Eşim Tayfun Kahraman suçsuzdur. Dava dosyasında aleyhine tek bir delillendirilmiş suç olmadan, hukuki gerekçesi yazılmış somut tek bir suçu olmadan hapis tutuluyor. Tayfun’un eşi olarak değil, Vera Kahraman’ın annesi olarak söylüyorum: Ben kızımın 4,5 yaşında hapse girer miyim korkusuyla büyümesini kabullenmiyorum! Bunun normal kabul edilmesini de kabullenmiyorum!”

Bir anne olarak, canım acıyor.



Vera biraz önce “ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi” dedi.



Sonra da “Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?” diye sordu.



Benim kızım 4,5 yaşında. Onu nefreti ve kötülük yapmayı… pic.twitter.com/c1gV7vBqnK — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) June 26, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem