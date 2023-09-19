Veli Ağbaba: 'Enflasyon küresel değil, 'Recepsel' bir sorun'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu söylemiş; aslında küresel değil ‘Recepsel’ bir sorun" açıklamasında bulundu.

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Veli Ağbaba: 'Enflasyon küresel değil, 'Recepsel' bir sorun'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, 13. Concordia Yıllık Zirvesi'nde soruları yanıtlarken "Enflasyon küresel bir sorun. Ekonomi ekibi çalışıyor. 2024'e çok farklı gireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN AÇIKLAMA

CHP Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağbaba, şöyle konuştu:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu söylemiş; aslında küresel değil ‘Recepsel’ bir sorun. Avrupa’daki enflasyon oranlarına baktığımız zaman Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonu Türkiye’nin aylık enflasyonunun daha altında. Örneğin Hollanda’nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonumuzun üçte biri. Fransa’nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonun yarısı kadar. Dolayısıyla bu küresel değil, ‘Recepsel’. Avrupa’daki en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Dünyada Sudan, Zimbabve ve Suriye ile yarışıyoruz. Yakında bunları da geçeceğiz. TÜİK verilerine ve Merkez Bankası’nın hedeflemiş olduğu rakamlara göre dünyada da liderliğe yükseleceğiz. Maalesef kötü yönetilen bir ekonomi, döviz sarmalı, enflasyon ve Kur Korumalı Mevduat (KMM) altında ezilen fakir fukara; enflasyon altında her gün yoksullaşan Türkiye... Mesele ekonomi yönetimi, mesele tek adam yönetimi, mesele AKP..."

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