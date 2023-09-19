Ayhan Bora Kaplan’la anılıyor: Yargıtay Üyesinden ikinci açıklama: Suç duyurusunda bulunacağım

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın lüks otomobil ve villa aldığı öne sürülen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Kocaman açıklamasında, iddiaları yalanlayarak, iddiayı ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Kocaman, açıklamasının tamamında şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan kişiden hediye alarak villa ve araba aldığıma yönelik oluşturulmaya çalışılan; mesnetsiz, temelsiz, tümüyle yalandan ibaret maksatlı iftiralar sebebi ile açıklama yapma zorunluluğu gerekmiştir.

Benim Çayyolu'nda evim yoktur, Esenboğa yolundaki, bayiden hiçbir zaman lüks araç almadım.

Sosyal, görsel ve yazılı medya yolu ile bu haksız, lekeleyici, mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, manevi tazminat davaları açarak hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım."