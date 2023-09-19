Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden aldığı Gizem Uzuner istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden aldığı Gizem Uzuner, istifa ettiğini açıkladı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden aldığı Gizem Uzuner istifa etti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevine atanmasının ardından görevden aldığı İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Gizem Uzuner istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Uzuner, “Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

Uzuner paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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