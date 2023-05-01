Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor

Gurme Vedat Milor'un "menemen soğansız olmaz" sözleri yurttaşın mitingdeki pankartına yansıdı.

Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, "Menemen mecburen soğansız" yazılı pankartı sosyal medya hesabından paylaşarak "Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor" diye yazdı.

Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması konusunda Twitter'dan yaptığı ankete büyük bir katılım sağlanan Vedat Milor, bir miting alanında vatandaşın tuttuğu pankartı sosyal medya hesabındna paylaştı.

Tanesi 7 lira olan soğan ve hayat pahalığı gündemdeki yerini korumaya devam ederken, bir vatandaş miting alanında, "Vedat abi, menemen mecburen soğansız" pankartı açtı.

Milor, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şunu kabul edelim. Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor." yorumunu yazdı.

Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor - Resim : 1

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