Jahrein: Son zamanlarında Muharrem İnce’den soğudum, oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na

Twitch yayıncısı Jahrein, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhugbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı.

Jahrein adıyla çeşitli sosyal medya platformlarında yayın yapan Ahmet Sonuç'u kime oy vereceğini açıkladı. Jahrein "Son zamanlarında yaptıklarından dolayı Muharrem İnce’den soğudum. Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim. Milletvekilliği’nde de İYİ Parti’ye vereceğim. Kadroları daha iyi" dedi.