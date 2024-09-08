Van'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde sabaha karşı korkutan bir deprem meydana geldi.

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Van'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah karşı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirirken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.

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