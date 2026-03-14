Van'da Feci Kaza! Aynı Aileden 2 Kişi Öldü

Van-Bitlis kara yolunda seyir halindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil ile 13 AHH 552 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için yürüttüğü yoğun çalışma sonucunda, aynı aileden oldukları belirlenen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA