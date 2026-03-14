Barış Boyun Davası... Ece Boyun Dahil 11 Kişi İçin Yakalama Kararı

Tahliye edilen 33 sanıktan 11’i için savcılığın itirazı üzerine mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Suç örgütü lideri Barış Boyun davasında mahkeme, 13 Mart’ta 33 sanığın tahliyesine karar vermişti. Tahliye edilenler arasında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun da bulunuyordu. Bu Karara büyük tepkiler geldi.

Savcı da tahliye edilen 11 sanık için karara itiraz etti. Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Ece Boyun’un yanı sıra Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu hakkında yakalama kararı verdi.

Kararda, sanıklara yöneltilen suçların niteliği, öngörülen ceza miktarları ile kaçma ve delil karartma ihtimallerinin dikkate alındığı belirtildi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1121 sayfalık iddianamede, 165 kişi müşteki, 304 kişi ise şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede sanıkların müştekilere yönelik 129 ayrı eylemde bulunduğu belirtiliyor. Barış Boyun’un, Mayıs 2024’ten bu yana örgüt yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku ile birlikte İtalya’da tutuklu bulunduğu ifade ediliyor. İddianamede Boyun’un cezaevinden örgütü yönetmeye devam ettiği iddiası da yer alıyor.

Suç örgütünün silah ve uyuşturucu ticareti üzerinden finans sağladığı, ayrıca rakip gruplara yönelik silahlı saldırı ve cinayet eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülüyor. İddianamede ayrıca Barış Boyun’un, Avrupa’da uyuşturucu ticareti alanında rekabet ettiği Sırp suç örgütü Skaljari Klanı lideri Jovan Vukotic’in öldürülmesinde rol aldığı da iddia ediliyor.

Davada Barış Boyun ve örgüt yöneticileri hakkında 613 yıldan 2 bin 967 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de farklı sürelerde hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: AA

