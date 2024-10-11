Van'da 14 Gündür Aranıyor: Rojin Kabaiş'ten Bir İz Daha Bulundu!

Van'da sahile gideceğini söyleyerek ortadan kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. Dün başörtüsü bulunan Rojin'in bugün de göle yakın alanda kıyafetleri bulundu.

Van'da 14 Gündür Aranıyor: Rojin Kabaiş'ten Bir İz Daha Bulundu!

Türkiye'de son dönemde art arda yaşanan kayıp vakaları endişe yaratırken, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyerek ortadan kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Van'da 14 Gündür Aranıyor: Rojin Kabaiş'ten Bir İz Daha Bulundu! - Resim : 1

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'nde çalışmalar devam ediyor.

Van'da 14 Gündür Aranıyor: Rojin Kabaiş'ten Bir İz Daha Bulundu! - Resim : 2

DÜN BAŞÖRTÜSÜ BULUNMUŞTU

Kıyıdaki ekipler ise Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpeklerinin de dahil edildiği çalışmalarda, sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler büyük çaba gösteriyor.

Van'da 14 Gündür Aranıyor: Rojin Kabaiş'ten Bir İz Daha Bulundu! - Resim : 3

Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı.

Dün Başörtüsü Bulunmuştu: Kayıp Rojin'i Arama Çalışmalarında Kritik GelişmeDün Başörtüsü Bulunmuştu: Kayıp Rojin'i Arama Çalışmalarında Kritik GelişmeGündem
Kayıp Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya ÇıktıKayıp Rojin'in Son Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

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