Valilik Uyardı, İstanbul'dan Sonra Ankara'yı Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 28 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerine kadar Ankara’nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı vatandaşların tedbir alması gerektiği ifade edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara’nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."