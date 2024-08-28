Çözüm Ortadayken Katliamda Israr! Belediyeler Kısırlaştırma Oranında Sınıfta Kaldı

Sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınması için en doğru yöntem olan kısırlaştırmada, belediyeler sınıfta kaldı. Altı ayda yüzde 70 olması gereken kısırlaştırma oranı, üç büyükşehirde bir yılda yalnızca yüzde 13’te kaldı. Türkiye genelinde ise bir yılda yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

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Çözüm Ortadayken Katliamda Israr! Belediyeler Kısırlaştırma Oranında Sınıfta Kaldı

İktidarın, hayvan katliamının önünü açtığı yasayla birlikte "sokak hayvanları sorununun çözüleceği" iddiasına tepki yağarken, uzmanlar en doğru çözümün kısırlaştırma olduğunu söylüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan popülasyonunun kontrolü için ülke genelinde yüzde 70 kısırlaştırma oranına ulaşılması gerektiğini belirtti ve bu orana altı ayda ulaşılması gerektiği bildirildi.

Ancak belediyelerin kendi verilerine göre bir senede ulaşılan oran, olması gerekenin çok altında. Türkiye’nin üç büyükşehrinde 668 bin 900 sokak hayvanı bulunuyor. 2023’te üç büyükşehirde 89 bin 798 ile sadece yüzde 13’ü kısırlaştırıldı. En çok sokak hayvanına sahip İzmir’in, en az kısırlaştırma oranına sahip olması dikkati çekti. Türkiye genelinde kısırlaştırma oranı yüzde 8,5’a kadar düştü.

BELEDİYELERİN VERİLERİ UMUT VADETMİYOR

T24'ün haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon sokak hayvanı olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden “Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılması ile mümkün” dedi.

Belediyelerin kendi veri tabanlarına göre 2023 yılında kısırlaştırılan hayvan oranları şöyle:

İstanbul’da 128 bin 900 hayvanın 42 bin 569 ile yüzde 33 oranında,
Ankara’da 90 bin hayvanın 20 bin 971 ile yüzde 23,3 oranında,
İzmir’de 450 bin hayvanın 26 bin 258 ile yüzde 5,84 oranında.

TBMM raporuna göre son 20 yılda Türkiye genelinde bir senede en fazla 342 bin 879 hayvan kısırlaştırıldı. Bu rakam 4 milyonluk popülasyonda yaklaşık yüzde 8,5’a denk geliyor.

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