Bakan Yumaklı 'Kanlı Yasa'yı Uygulamayan Belediyeleri Yine Tehdit Etti: 'Neresinde Katliam Var Anlamış Değilim'

AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis’ten geçen ve sokak köpeklerinin öldürülmesini de öngören yasa için kamuoyunda tartışmalar sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Neresinde katliam var anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

TGRT Haber’e konuşan Yumaklı, yasanın detayları için ikincil düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, “Son birkaç rötuş kaldı, ondan sonra yayınlayacağız bunu. Yönetmelik çıkacak” dedi.

Kamuoyunda ‘kanlı yasa’ olarak bilinen kanun düzenlemesi için tepki gösterenleri “Ancak hayvanların sokaklardan çekilmesini engellemeye çalışmakla” suçlayan Yumaklı, Ancak bu kişiler bu sorunun olduğunu kabul ederken diğer taraftan bu yasayı engellemek için her şeyi yaptılar. Neresinde katliam var anlamış değilim. Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek aslını inkar etmektir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

En büyük problem zaten yasayı okumamak. Yasayı okumadıklarını düşünüyorum. Okuduklarını da siyaset malzemesi yapmak için çarpıttıklarını düşünüyorum. Ama burada TBMM vatandaş adına çok önemli bir görev icra etti, bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenlemeyi yerine getirdi.

‘ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANIYLA KONUŞTUM’

Altındağ’da onlarca hayvanın canice katledilmesine ilişkin ortaya çıkan görüntüler infial oluştururken, Bakan Yumaklı Altındağ Belediye Başkanı ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

“Altındağ Belediye Başkanımızla konuştum. 'Bana ihbar geldi, 4 yerde hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum' dedi. Yani uygulayıcıları baskı altına almaya çalışıyorlar. Bunun kime faydası var? Her şeyden önce yasanın uygulanmasını diğer bakanlıklarımız da takip edecek. Biz bunun denetim sorumluluğunu, bununla ilgili kayıtlılığı sağlayacak bakanlığız. İkincil düzenleme de çıkınca bütün detayları vermiş olacağız.”

YASA NASIL TAKİP EDİLECEK?

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Biz bütçesinden gerekli payı ayırmış mı, hayvan barınaklarında standartları sağlamış mı, bunlara bakacağız. Bunu çok başarılı uygulayan belediyeler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi gibi. Bunu uygulamak istemeyenler aslında o bütçeleri başka yerlere harcama istiyorlar. Bunu yapamayan belediyeler kanundaki yaptırımlara maruz kalacak. Çünkü kamu görevlisi kamu görevini yerine getirmek zorunda. Sokaklarda en büyük denetçi halkın kendisidir. Gereğini yapmayana zaten vatandaşımız tepki gösterecektir.

Bir koyun ölüsünü alıp 'bakın böyle yapıyorlar' diyerek teşhir etmeye çalışıyorlar. Amaç şu, 'bu çıkan yasa katliam yasasıdır' algısını oluşturmak. Katliam neresinde var? Diyoruz ki sokaklarda sahipsiz hayvan kalmasın, rehabilite edilsin, sahiplendirilmeyenler de bunların bakımlarını belediyeler sağlasın. Bununla ilgili bütçe veriliyor zaten kendilerine. Daha da fazlasını yapmak isterlerse bunun yüzde 50'sikadar ilave bütçe verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yer konusunda bu tahsisleri yapacak. Aslında ortam hazır, sadece yapmak iste. Küçük bir grup Türkiye'nin tamamını domine ediyor. Sessiz çoğunluğun sesi olarak biz bunu söylüyoruz. Kim çocuğunu parka götürdüğünde bir grup hayvanın oynadığı şeylerden çocuğuna hastalık bulaşmasını ister?

Bu yasayla ilgili tepki değil teşekkür alıyorum. Buradaki asıl teşekkür TBMM'de. Onlara müteşekkiriz. Onlar halk adına en doğrusunu yaptılar. Bunu uygulamıyoruz demek kaos istediğinden, insanların manipüle edilebilme kolaylığını düşündüklerinden diye rahmin ediyorum, sürekli gündem yapılıyor."