İstanbul'u 'Cumulonimbus' Sardı, Uçaklar İnemedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış gerçekleşti. Sağanak öncesi İstanbul semaları karardı. İstanbul'u etkisi altına alan elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle ise hava trafiği aksadı.

Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi verdi.