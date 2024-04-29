Valilik duyurdu: Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Ankara Valiliği, kentte bir süredir etkisini hissettiren kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Yağışların yarın da süreceği belirtilen uyarıda, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Valilik duyurdu: Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Ankara Valiliği, kentte bir süredir etkisini hissettiren kuvvetli yağışların yarın da süreceğini belirterek vatandaşlar uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 30 Nisan Salı günü Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Valilik duyurdu: Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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