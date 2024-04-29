Valilik duyurdu: Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Ankara Valiliği, kentte bir süredir etkisini hissettiren kuvvetli yağışların yarın da süreceğini belirterek vatandaşlar uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 30 Nisan Salı günü Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: Gerçek Gündem