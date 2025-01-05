Vali Aydoğdu’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Irak’ta şehit düşen Salih Ay’ın ailesini ziyaret etti. Vali Aydoğdu, şehidin anne ve babasına Türk bayrağı takdim etti.

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Vali Aydoğdu’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aydoğdu’dan Şehit Ailesine Ziyaret - Resim : 1

Şehidin annesi Medeha Ay ve babası Atilla Ay ile bir süre görüşen ve kendilerine Türk bayrağını hediye eden Vali Aydoğdu, "Sizler bize, aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanındayız. O artık ebedi istirahatgahı cennet bahçesinde. Emanetlerini canımızdan aziz bileceğiz. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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