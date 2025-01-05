Vali Aydoğdu’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehidin annesi Medeha Ay ve babası Atilla Ay ile bir süre görüşen ve kendilerine Türk bayrağını hediye eden Vali Aydoğdu, "Sizler bize, aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman sizlerin yanındayız. O artık ebedi istirahatgahı cennet bahçesinde. Emanetlerini canımızdan aziz bileceğiz. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA