Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki…

İstanbul'da motosikletli polis memuru polis Emirhan Aramış, görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önlecisi Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli 22 yaşındaki polis memuru Emirhan Aramış ve meslektaşı Hasan Eker, Eyüpsultan’da devriye görevlerini yaptığı esnada trafik kazası geçirdi.

Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki… - Resim : 1

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ö.O. isimli bir sürücünün şerit değiştirirken motosiklete çarpması sonucu polis memurları savrularak motosikletten düştü. Yaralanan Aramış ve Eker, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Polis memuru Emirhan Aramış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki… - Resim : 2

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1’inci Ordu Komutanı Metin Topel, 3’üncü Kolordu Komutanı Sezai Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel, Kara Harp Enstitüsü Müdürü Hüsnü Özlü, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş ve şehit polis memurunun Balıkesir’de yaşayan ailesi katıldı.

Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki… - Resim : 3

Törende şehidin ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşları sel oldu.

Düzenlenen törenin ardından şehit Aramış’ın cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi. Aramış’ın cenazesinin yarın Balıkesir İvrindi ilçesinde bulunan Büyükyenice Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki… - Resim : 4

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

2023 yılında göreve başlayan polisin bekar olduğu öğrenildi. Şehit polis Emirhan Aramış'ın 15 Mayıs 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Şehit Aramış'ın, "Birazdan ölürüz belki sen her yazdığımı veda say" yazdığı görüldü.

Şehit Polis Emirhan Aramış’ın Kahreden Son Paylaşımı: Birazdan Ölürüz Belki… - Resim : 5

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