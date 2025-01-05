Erzincan Buz Tuttu

Erzincan’da kendini gösteren soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde eksi 22,2 dereceye kadar düştü.

Son Güncelleme:
Erzincan Buz Tuttu

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçiyor. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabahın erken saatlerinde yer yer sis ve pus görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Erzincan’ın en soğuk yerleşim yeri eksi 22, 2 derecelik soğukla Otlukbeli oldu.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Sıfırın altında olmak üzere; Çayırlı’da 22,1, Tercan’ın Kargın Beldesinde 19,8, Üzümlü’de 9, Erzincan merkeze bağlı Dereyurt köyünde 8,9, Yıldırım Akbulut Havalimanında 8,8 ve Erzincan merkezde 8,2 derece olarak kaydedildi.

Son 10 Yılın En Şiddetlisi Yolda, 62 Milyon Tehlike Altında: 30 Derece Birden DüşecekSon 10 Yılın En Şiddetlisi Yolda, 62 Milyon Tehlike Altında: 30 Derece Birden DüşecekDünya
Bolu'da Soğuk Hava Etkili: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz TuttuBolu'da Soğuk Hava Etkili: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Göl Buz TuttuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzincan
Son Güncelleme:
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 12.000 TL Yeni Ödeme: Oranlar Netleşti
Diyanet'ten Ali Erbaş Hakkındaki Haberlere Yalanlama Diyanet'ten Ali Erbaş Hakkındaki Haberlere Yalanlama
Uşak'ta Yıkım Sırasında Göçük: Kepçe Operatörü Altında Kaldı Uşak'ta Yıkım Sırasında Göçük: Kepçe Operatörü Altında Kaldı
Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş