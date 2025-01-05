Erzincan Buz Tuttu

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçiyor. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabahın erken saatlerinde yer yer sis ve pus görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Erzincan’ın en soğuk yerleşim yeri eksi 22, 2 derecelik soğukla Otlukbeli oldu.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Sıfırın altında olmak üzere; Çayırlı’da 22,1, Tercan’ın Kargın Beldesinde 19,8, Üzümlü’de 9, Erzincan merkeze bağlı Dereyurt köyünde 8,9, Yıldırım Akbulut Havalimanında 8,8 ve Erzincan merkezde 8,2 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA