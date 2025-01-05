87 Yaşındaki Adamın Sır Ölümü! Eşi Kanlar İçinde Buldu, İntihar mı Cinayet mi?
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 87 yaşındaki Abdullah B., evinde ölü halde bulundu. Yaşlı adamın bilekleri ve kollarında bulunan kesikler sonrası cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Aydın’da Türkmen Mahallesi Rıza Saraç Caddesi üzerinde iki katlı apartmanda yaşayan 87 yaşındaki Abdullah B., eşi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen adamın bileklerinde ve kollarında kesik olduğu görüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Abdullah B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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