Vahşice Katledilen Motokurye Samet Özgül'ün Davası Yargıtay'da

Ankara'da vahşice öldürülen motokurye Samet Özgül'ün davası resmen Yargıtay'a ulaştı. Dosya 4 Eylül 2024 itibariyle resmen Yargıtay’a taşınmış ve temyiz formu eklenmiş oldu. Samet Özgül'ün ailesi, İstinaf Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşıyacağını açıklamıştı ve doysa ağustos ayında Yargıtay'ın gündemine girmişti.

NE OLMUŞTU?

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı araçtan çıkan 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Aracın sürücüsü Mustafa Demirci ve yanındaki Halil İbrahim Demirci ile Bülent Açıkgöz, Özgül'e saldırmış, Halil İbrahim Demirci 28 yaşındaki Samet’i boynundan bıçaklamıştı.

Cinayeti konu alan dava, 5 Mart’ta görülmüş, sanık Halil İbrahim Demirci’ye ''kasten adam öldürme'' suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e ''kasten öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmedilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik bazı itirazları kabul ederek, yeniden yargılama kararı vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 28 Haziran'da görülen görülen duruşmada, sanık Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem