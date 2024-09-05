Hastane Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'da virajı alamayan otomobil takla attı Kazada 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Hastane Kavşağında Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'da dün gece saatlerinde Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi hastane kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç içerisinde bulunan N.N. (56) ve M.M.N. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çankırı Trafik kazası
Son Güncelleme:
70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti 70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti
Belediye Personeli Evinin Banyosunda Ölü Bulundu Belediye Personeli Evinde Ölü Bulundu!
Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla Öldürüldü Ayvacık'ta 2 Köpek Silahla Öldürüldü
Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak
240 Günde 280 Kadın Katledildi 240 Günde 280 Kadın Katledildi
Taciz, Tehdit, Darp... Skandalda Yeni Görüntüler! O Börekçi Mühürlendi Taciz, Tehdit, Darp... O Börekçi Mühürlendi!