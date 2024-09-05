Antalya'da Operasyon: Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi
Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Bin 70 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.
Bir depoda yapılan aramada bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA