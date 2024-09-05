Antalya'da Operasyon: Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Bin 70 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'da Operasyon: Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

Bir depoda yapılan aramada bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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