Antalya'da Operasyon: Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

Bir depoda yapılan aramada bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA