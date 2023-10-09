Uzmanlar İsrail-Filistin savaşını değerlendirdi: “Hamas ağır bir bedel ödeyecek, Türkiye arabuluculuk yapmalı”

Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi.

Yetkililer Gazze'den İsrail'e binlerce roketin fırlatıldığını duyurdu. Roketli saldırıların ardından İsrail, Gazze'ye misilleme hava saldırıları başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaştayız ve kazanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin, "Türkiye olarak İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve İran dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, pazar günü yaptığı konuşmada da bölgedeki sorunların kökeninde Filistin meselesi olduğunu söyleyerek, "İki devletli çözüm" perspektifinin önemli olduğunu belirterek, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

Peki İsrail-Hamas savaşında Türkiye’nin tutumu ne olacak, Türkiye bu savaştan nasıl etkilenecek? Türkiye, arabuluculuk yapabilecek mi?

Gerçek Gündem’e konuşan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Dış Politika Analisti Aydın Sezer, Türkiye’nin İsrail-Hamas savaşında arabuluculuk yapması gerektiğini söylüyor.



Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türkiye İsrail-Hamas savaşında arabuluculuk yapmalı

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Türkiye’nin İsrail-Hamas savaşında arabuluculuk yapması gerektiği görüşünde. Yavuz’a göre, Türkiye’nin şu ana kadarki tavrı da bu yönde.

Siyasi iktidarın Ukrayna-Rusya savaşından sonra daha tutarlı bir politikaya yöneldiğini belirten Yavuz, iktidarın bu politikayı devam ettirme arayışı içinde olacağını söyledi. Yavuz, “Türkiye’nin mevcut ekonomik tablosu da farklı bir yöntemi mümkün kılamaz” dedi.

Emekli Tümgeneral Yavuz, İsrail-Hamas savaşının devam edeceğini ve İsrail’in politikasında değişiklik olmadığı takdirde Filistinlilerin de politikasında değişiklik olmayacağını ifade etti:

“Çatışmalar bitmeyecek, bu savaş uzun süreli bir savaş çünkü İsrail’in Filistin’de, hem Batı Şeria’da hem Gazze’de kendi topraklarını genişletme politikaları devam ediyor. Buna karşı halkın da çok büyük bir tepkisi var.”

“HAMAS ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK”

Yavuz’a göre, İsrail-Hamas savaşında Hamas çok iyi bir hazırlık yaptı ve karşı tarafı yani İsrail’i çok iyi değerlendirip baskın etkisi yarattı. Ancak Yavuz, bunun karşılığında Hamas’ın çok ağır bir bedel ödeyeceğini söylüyor:

“Hamas’ın neticede yapabileceği budur, ötesinde bir şey yapması mümkün değil. İsrail’in biraz baskına maruz kaldığını düşünüyorum. Demek ki içeride bir güvenlik zafiyeti var ancak bunun bilerek yapıldığı şeklindeki tezlere itibar etmiyorum. Ama bunun Netanyahu’nun kendi iktidarını tahkim etmesi gibi bir sonuç doğurduğu çok açık.”



Dış Politika Analisti Aydın Sezer: İsrail’le barış sürecinde olunması Türkiye’yi tarafsız kalmaya zorluyor



Dış Politika Analisti Aydın Sezer de Türkiye’nin ilk günden itibaren savaştan uzak durmaya çalıştığı görüşünde. Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına bakıldığında Türkiye’nin barış ve ateşkes çağrısı yaptığını belirten Sezer, İsrail’le barış sürecinde olunmasının Türkiye’yi ‘tarafsız kalmaya zorladığını’ söyledi.

Türkiye’nin birkaç yıl öncesine kadar Gazze’deki küçük çaplı olaylarda Hamas’a desteğini ve Gazze’ye sempatisini açıkladığını belirten Sezer, Türkiye’nin uyguladığı ideolojik temelli dış politikada İsrail karşısında Gazze’nin yanında olduğuna dikkat çekti.

AKP ve Erdoğan’ın İsrail-Hamas savaşında tarafsız kalmasının tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Sezer, “Hüdapar’dan Saadet Partisine kadar ve özellikle Davutoğlu’nun açıklamasına bakıldığı zaman ülkedeki ideolojik temelli İslami tabanın Hamas sempatisi açık. Hamas’a destek yönündeki gösteriler hemen hemen tüm şehirlerde gündeme geliyor” dedi.

“SALDIRILAR SIRASINDA HAMAS LİDERİNİN TÜRKİYE’DE OLDUĞUNA DAİR SÖYLEMLER VAR”

Hamas’ın ABD ve Avrupa ülkelerinin terör örgütleri listesinde yer aldığını belirten Sezer, Türkiye’nin Hamas’ı terör örgütü olarak nitelemediği gibi çok uzun süre yakın ilişkilerde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son derece kritik bir dönemden geçtiğini ifade eden Sezer, bazı sosyal medya platformlarında yer alan bilgilere göre saldırı esnasında Hamas lideri Heniyye’nin Türkiye’de olduğuna dair söylemlerin bulunduğunu ifade etti:

“Hala teyit edilmemiş ve teyite muhtaç bilgiler var. Hatta Ağustos ayından beri Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarında artış olduğu yönünde de yabancı kaynaklarda haberler var. Fidan’ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Fidan’dan ateşkeste İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda yardım istediği de biliniyor. Yani ABD, Hamas üzerindeki etkimizi biliyor.”

“İÇ POLİTİKADA ÖNEMLİ SONUÇLAR OLACAK”

Sezer, Hamas’a yapılan destek gösterilerinin iç politikada önemli sonuçlarının olabileceğini söyledi ve ekledi:

“Türkiye’deki Filistin davası sadece dini ya da İslami tarafların değil sol taraf ve siyasi partiler tarafından da kucaklanmış, destek verilmiş bir süreç. Türkiye’de eylem yapanların da İsrail karşıtlığı üzerine gösteri yaptığını düşünüyorum. Bu da özellikle AKP iktidarının son yıllarda uyguladığı politikalarla alakalı. Yani toplum AKP’nin Hamas’ı terk ettiğini düşünmesi sürecinde ama AKP buna ne kadar müsaade edecek ne kadar engel olacak? İşte bu ciddi bir soru işareti.”

Kaynak: Gerçek Gündem