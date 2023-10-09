Canlı Blog | Çatışmalarda üçüncü gün: Hamas çok sayıda İsrailliyi esir aldı, İsrail gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

GERÇEK GÜNDEM

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Her iki taraftan binlerce kişinin öldüğü saldırılar bugün de sürüyor. İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kentteki sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarının düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

07.13 İSRAİL ORDUSU 73 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

06.30 GAZZE'YE GECE BOYU HAVA SALDIRISI

Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

05.06 İSRAİL BASINI YARALI SAYISINI DUYURDU

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

03.27 İSRAİL ASKERLERİ YANLIŞLIKLA İSRAİL ASKERİNİ VURDU

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

03.22 BATI ŞERİA'DA 6 FİLİSTİNLİ İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs'ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bakanlık, "Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah'taki Tıp Merkezi'ne nakledildiğini" belirtti.

01.33 BİR GRUP İSRAİLLİ ESİR ALINDI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi. Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.