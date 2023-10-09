Şanlıurfa'daki kan donduran görüntülerin ardından bakanlıktan açıklama geldi

Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırılmasının gündem olmasının ardından bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.

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Şanlıurfa'daki kan donduran görüntülerin ardından bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Şanlıurfa'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personelimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlığımız davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olacak."

Kaynak: AA

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