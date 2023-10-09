Sivas'ta balık tutmaya gitti, şaşkına döndü: Buraya nasıl geldi?

Sivas'ta Ahmet Gökçe isimli vatandaş balık tutmak için geldiği Kızılırmak kenarında gördüğü karşısında şaşkına döndü. Irmak kenarında top mermisi bulan Gökçe, "Ben de merak ediyorum buraya nasıl geldi" dedi.

Son Güncelleme:
Sivas'ta balık tutmaya gitti, şaşkına döndü: Buraya nasıl geldi?

Sivas'ta Kızılırmak Eğri köprü mevkiinde Ahmet Gökçe isimli vatandaş, balık tutmak için geldiği ırmak kenarında top mermisi buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheli cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı öğrenildi.

"BURAYA NASIL GELDİ?"

Ahmet Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

Sivas'ta balık tutmaya gitti, şaşkına döndü: Buraya nasıl geldi? - Resim : 1

Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip patlamasın. Patlamamış mermi, bende merak ediyorum buraya nasıl geldi. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sivas
Son Güncelleme:
Özgürlük Yürüyüşü'nde 9'uncu gün: TİP lideri Erkan Baş, Aladağ'da tarikat yurdunda katledilen çocuklar için yürüyor TİP lideri Erkan Baş, Aladağ'da tarikat yurdunda katledilen çocuklar için yürüyor
Hasadına başlandı... Bu kez sadece ağız değil cep yakacak! Eken rahat ediyor Hasadına başlandı... Bu kez sadece ağız değil cep yakacak! Eken rahat ediyor
İBB'den halk sağlığı hizmeti: Ücretsiz kanser taraması İBB'den halk sağlığı hizmeti: Ücretsiz kanser taraması
Yapımına başlandı! Sofralardan eksik olmuyor.. Kilosu bu yıl 250 TL Yapımına başlandı! Sofralardan eksik olmuyor.. Kilosu bu yıl 250 TL
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu