Sivas'ta balık tutmaya gitti, şaşkına döndü: Buraya nasıl geldi?
Sivas'ta Ahmet Gökçe isimli vatandaş balık tutmak için geldiği Kızılırmak kenarında gördüğü karşısında şaşkına döndü. Irmak kenarında top mermisi bulan Gökçe, "Ben de merak ediyorum buraya nasıl geldi" dedi.
Sivas'ta Kızılırmak Eğri köprü mevkiinde Ahmet Gökçe isimli vatandaş, balık tutmak için geldiği ırmak kenarında top mermisi buldu.
Vatandaşın ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheli cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı öğrenildi.
"BURAYA NASIL GELDİ?"
Ahmet Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.
Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip patlamasın. Patlamamış mermi, bende merak ediyorum buraya nasıl geldi. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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