İBB'den halk sağlığı hizmeti: Ücretsiz kanser taraması

İBB’nin ilk kez Mart 2023’de başlattığı Meme Kanseri Gözetim Hizmeti, İBB’nin Tozkoparan, Kayışdağı, Şehzadebaşı ve Esenyurt’taki Tıp Merkezlerinde ücretsiz olarak devam ediyor. İstanbullular tıp merkezlerine giderek ya da ‘İstanbul Senin Uygulaması’ üzerinden başvuru yaparak muayene olabiliyor. Toplum sağlığını yakından ilgilendiren proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 122 kadına meme kanseri gözetim hizmeti verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı, kentsel yaşamın olumsuz etkilerinden kadınları korumak ve erken teşhis ile kadınları bilinçlendirerek kanserle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sağlık hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Kentsel yaşam tarzının beraberinde getirdiği sağlıksız beslenme, obezite, spordan uzak hareketsiz yaşam, artan endüstriyel gıda tüketimi ve stresin tetiklediği meme kanseriyle mücadele kapsamında 3 Mart 2023 tarihinde Meme Kanseri Gözetim Hizmeti başlatıldı. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Meme Kanseri Gözetim Hizmetiyle, klinik bulgular henüz ortaya çıkmadan olası bir kanser gelişiminin erken evrede tespit edilebiliyor ve hızlıca tedaviye yönlendiriliyor.

İLK KEZ BU YIL BAŞLADI

3 Mart 2023’de başlayan meme kanseri gözetim hizmetinde bugüne kadar bin 564 kadına mamografi çekildi. 726 kadın renkli dopler hizmeti aldı. Meme kanseri gözetim hizmeti dahilinde sağlık işlemi yapılan kadın sayısı 2 bin 384 ise oldu. Toplamda 2 bin 122 kadın meme kanseri gözetim hizmetinden faydalandı.

TIP MERKEZLERİ VE DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN BAŞVURU

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tıp Merkezlerinde “Meme Kanseri Gözetim Hizmeti başvuruları alınarak ücretsiz bir şekilde gözetim ve kontrol işlemleri başlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tozkoparan Tıp Merkezi, İBB Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi, İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi ile İBB Esenyurt Tıp Merkezleri’nden İstanbullu yurttaşlar başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca “İstanbul Senin Uygulaması” üzerinden de “Meme Kanseri Ücretsiz Gözetim” hizmetine başvuru yapılabiliyor.

ERYİĞİT : “KADINLARIN SAĞLIKLI OLMADIĞI BİR ORTAMDA TOPLUM DA SAĞLIKLI OLMAZ”

İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koruyucu önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerini eşit, adil ve paydaş olarak İstanbul’a kesintisiz bir şekilde sunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Meme kanserinin kadın ve halk sağlığı açısından taşımış olduğu risklerin bilincinde ve takibindeyiz. Bu sorumluluk dahilinde görülme sıklığı en yüksek olan meme kanserine karşı Meme Kanseri Gözetim hizmetini başlattık. Gerek tıp merkezlerimizde gerekse psikolojik danışmanlık merkezlerimizde meme kanserine yönelik farkındalık çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Kanserin bir tetikleyicisi olan sağlıksız beslenme ve obeziteye karşı diyetisyen hizmeti de sunuyoruz. Kanserin başka bir tetikleyicisi olan stresle mücadele amacıyla İBB Psikolojik Danışmanlık Merkezlerimizin sayısını 15’ten 28’e çıkarttık. Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmetimizi telefon yoluyla da vatandaşlarımıza sunmaya başladık. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla İBB’nin spor tesisleri vatandaşlarımıza açıldı. Biliyoruz ki kadınların sağlıklı olmadığı bir ortamda toplum da sağlıklı olmaz. Kadını ve aileyi merkez alarak tüm sağlık hizmetlerimizi tasarlıyor, yıllık faaliyet planları ve stratejik planımızı buna göre gerçekleştiriyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem