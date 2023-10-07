KOÜSİM, Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil ediyor

Simülasyon merkezleri, sağlık profesyonellerinin eğitim, yetiştirme ve sürekli gelişimlerini destekleyen kritik merkezler olarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, hastaların güvenliği ve sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkiliyor.

2018’den bu yana dünya çapında gündeme alınan “Sağlıkta Simülasyon Haftası” (Healthcare Simulation Week) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nde (KOÜSİM) yapılan bir etkinlikle kutlandı. 2022 yılında tam kapasite olarak faaliyetlerine başlayan KOÜSİM, dünya çapındaki bu etkinliğe katılım sağlayarak Türkiye’yi temsil eden iki simülasyon merkezinden biri olarak kayıtlara geçti. Etkinlik haftası boyunca sağlık alanında eğitim gören öğrenciler çeşitli simülasyon uygulamalarına katılarak farklı tıbbi durumları yüksek teknolojik donanıma sahip hasta simülatörleri üzerinde deneyimleme şansına eriştiler.

Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin teorik bilgilerini pratik becerilere dönüştürebilmeleri için interaktif ve gerçekçi simülasyonlar sunan KOÜSİM, öğrencilere klinik deneyimi kazandırırken acil durum müdahaleleri, hasta bakımı ve iletişim gibi önemli sağlık becerilerini geliştirme fırsatı da sunuyor.

“Simülasyon tıp eğitiminde kritik bir rol oynuyor”

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Simülasyon, tıp eğitiminde kritik bir rol oynar çünkü öğrencilere gerçek hasta bakımı deneyimini güvenli bir ortamda sunar. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurken, hata yapma olasılığı da azalır. Bu sayede, tıp öğrencileri, klinik becerilerini geliştirebilir, acil durum müdahaleleri konusunda hazırlıklı olabilir ve iletişim yeteneklerini iyileştirebilir. Simülasyonlar ayrıca, özgüveni artırır ve tıp eğitimini daha etkili hale getirir. Böylece gelecekteki sağlık profesyonelleri için önemli bir eğitim aracına dönüşür.”

Sağlık simülasyonu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırıyor

Dünya genelinde 2018’den bu yana kutlanan ve tıp eğitiminde sağlık simülasyonunun önemini vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkan “Sağlıkta Simülasyonu Haftası" gibi ulusal ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi temsil eden KOÜSİM, bu sayede ülkemizin sağlık eğitimi ve simülasyon alanındaki katkılarını uluslararası platformlarda tanıtıyor. Eğitim kurumları ve sağlık merkezleri, farklı program ve etkinlikler düzenleyerek bu etkinliği kutluyor. Sağlık simülasyonunun, hastaların güvenliğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma potansiyelini vurgulayan bu etkinlik, sağlık sektöründeki ilerlemelere katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca sağlık sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesine ve kullanımına odaklanmayı da teşvik ediyor.