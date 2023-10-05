Kenya'da 95 kız öğrenci belirlenemeyen bir hastalıktan felç oldu

Kenya'da belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle 95 kız öğrenci felç oldu.

Son Güncelleme:
Kenya'da 95 kız öğrenci belirlenemeyen bir hastalıktan felç oldu

Kenya’nın batısında teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrencinin yürüyemez hale geldiği bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Nairobi’nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa’nın Eregi Kız Lisesi’nde 95 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığın nedeni henüz belirlenemedi.

Diken’in aktardığına göre, bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale geldiğini söyledi.

Olaydan sonra okul yöneticileriyle eğitim bakanlığı yetkilileri toplantı yaptı ve okul süresiz kapatıldı.

Hastalığın belirlenebilmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındı.

Etiketler
Kenya
Son Güncelleme:
Kasım ayında zengin olacak 4 burç! Şanslarıyla herkesi büyüleyecekler Kasım ayında zengin olacak 4 burç! Şanslarıyla herkesi büyüleyecekler
Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor Hiç bilmiyorduk... Bu krepte normal un yok.. Üstelik puf puf kabarıp börek gibi oluyor
Okyanustaki mikroplastiklerin en çok nereden geldiği bulundu! Yüzde 78'i araç lastiklerinden geliyor Okyanustaki mikroplastiklerin en çok nereden geldiği bulundu! Yüzde 78'i...
İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk akademisyen eşini evde bıçakla katletti! İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk akademisyen eşini evde bıçakla katletti!
ÇOK OKUNANLAR
DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı En çapkın 5 burç açıklandı
CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar! CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi