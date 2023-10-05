Kenya'da 95 kız öğrenci belirlenemeyen bir hastalıktan felç oldu
Kenya'da belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle 95 kız öğrenci felç oldu.
Kenya’nın batısında teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrencinin yürüyemez hale geldiği bildirildi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Nairobi’nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa’nın Eregi Kız Lisesi’nde 95 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığın nedeni henüz belirlenemedi.
Diken’in aktardığına göre, bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale geldiğini söyledi.
Olaydan sonra okul yöneticileriyle eğitim bakanlığı yetkilileri toplantı yaptı ve okul süresiz kapatıldı.
Hastalığın belirlenebilmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındı.
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