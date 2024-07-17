Uzman Çavuş, Kayınpederini Silahın Kabzasıyla Yaraladı

Burdur'da bir uzman çavuş, eşiyle kavga ettiği sırada araya giren kayınpederini silahın kabzasıyla yaraladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uzman Çavuş, Kayınpederini Silahın Kabzasıyla Yaraladı

Burdur'da Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen A.O.Ş. ile kayınpederi A.Z. arasında tartışma çıktı.

Ali Osman Ş., kayınpederi Ahmet Z.‘nin iş yerine gelerek eşiyle tartışmaya başladı. Bunu gören kayınpeder Ahmet Z. de tartışmaya dahil olunca olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yanında getirdiği silahın kabzası ile kayınpederi Ahmet Z'nin kafasına vuran Ali Osman Ş.'nin silahı bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi şans eseri restoranın camına isabet etti. Kavgada A.O.Ş.'nin olay yerine geldiği otomobilin ise aynası kırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri damat Ali Osman Ş.'yi gözaltına alırken kayınpeder Ahmet Z. olay yerinde yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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