Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Birbirine Girdi! Vatandaşlar Zor Ayırdı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir uzman çavuş arasında gerginlik yaşandı. Arbedede başkanın kendisini yumrukladığını iddia eden uzman çavuş, suç duyurusunda bulundu.

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Kız arkadaşıyla birlikte aracıyla evine giden Uzman Çavuş Y.S., kırmızı ışıkta beklerken bir araca selektör yaptı. Selektör yapılan araçtan inen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile uzman çavuş arasında gerginlik yaşandı.

Arbede sırasında kendisine tokat atıldığını ileri süren Y.S., olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Şahıs ifadesinde, "Kırmızı ışık yeşile dönünce aracımla hareket ettim. Marka ve modelini bilmediğim siyah renkli otomobil uyarı selektörüm sonrası önüme kırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu aracından inerek yanıma geldi. Aracımın camı açıktı. Kız arkadaşım beni belediye başkanı olduğu konusunda uyardı. Belediye başkanı yakamdan tutup sol yanağıma yumruk attı. Beni aracımdan çıkarmaya çalıştı. Kendisine askeri personel olduğumu söyledim. Çevrede biriken vatandaşlar, olay büyümesin diye beni olay yerinden uzaklaştırdı" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Olay sırasında alkollü olduğu ileri sürülen Uzman Çavuş Y.S.'nin "alkollü araç kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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