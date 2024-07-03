Hayko Cepkin Hayranını Kırmadı, Konser Saatini Öne Çekti

Sanatçı Hayko Cepkin, 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye-Hollanda maçıyla çakışan konserinin saatini, hayranının talebi üzerine erkene çekti.

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Hayko Cepkin Hayranını Kırmadı, Konser Saatini Öne Çekti

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, X (Twitter) hesabından cumartesi günü Ataköy Marina'da sahne alacağı konserinin başlangıç saatinin değiştirildiğini açıkladı.

HAYRANI TALEP ETTİ

Bir kullanıcının kendisini etiketleyerek yaptığı "İlk defa çeyrek final gördüm. Maç saatinde Hayko Cepkin konserindeyiz. Şansım bu kadar" paylaşımına cevap veren Hayko Cepkin, normalde saat 22.00'de başlaması planlanan konserinin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda'yla karşılaşacağı maç ile çakışmaması adına saat 20.15'te başlayacağını duyurdu.

"MAÇ KAÇMASIN DİYE..."

Hayko Cepkin, takipçisine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Hizmet kapınıza kadar geldi. Milli takım çeyrek finale kalınca, Ataköy Marina konserimiz ile aynı gün aynı saate denk geldi. Biz de maç kaçmasın, izlenilsin diye konser saatimizi 20.15'e çektik. 22.00'de konser biter, sonra (şu anki) bilete göre minimum 5000 kişi maçı seyrederiz. İşte hizmet. Bizimle uyum içinde hareket eden organizasyona da teşekkürler. Tekrar belirtiyorum dakik oluşumu zaten biliyorsunuz tam 20.15 konserimiz başlar ki maç saatine sarkmayalım. Sevgiler."

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