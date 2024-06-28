Adana'da kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan uzman çavuş, eşini silahla vurarak katletti!

Adana'da uzman çavuş Gökhan Ç., eşini silahla vurarak katletti.

Son Güncelleme:
Adana'da kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan uzman çavuş, eşini silahla vurarak katletti!

Adana'da Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir kadın öldürülmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Cinayetin detayları ortaya çıktı.

Mardin'de öğretmen olarak görev yapan Hatice Ç. (29), yine Mardin'de uzman çavuş olarak görev yapan eşi Gökhan Ç. (27) ve Hatice Ç.'nin kardeşinin eşi Murat Akdöker arasında Güney Kuşak Bulvarı'na geldikleri sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. silah çekti. Silahı gören Hatice Ç. kaçarken Murat Akdöker bacanağı tarafından vuruldu. Gökhan Ç. kaçan eşinin arkasından da ateş etti, yoldan geçen iki kişi vuruldu. Olayı görenler ise polise haber verdi. Bu sırada Gökhan Ç. eşini de vurdu.

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ile Gökhan Ç. arasında çatışma çıktı. Vurulan şüpheli yaralı halde kaçtı. Bu arada genç kadın hayatını kaybederken diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışma sırasında polis aracına da 1 mermi isabet etti. Polis her yerde şüpheliyi arıyor.

Genç kadının daha önce Gökhan Ç. hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma aldırdığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
İstanbul'da 'kara para' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da 'kara para' operasyonu! Gözaltılar var
Mahir Çoğaç cinayetinin arkasında Baygaralar çetesi var! Cinayet emri Yunanistan'dan mı geldi? Cinayetin arkasında Baygaralar çetesi var!
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor