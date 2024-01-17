Uzay yolculuğuna hava engeli

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, hava şartları nedeniyle yarın ertelendi.

Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleşecekti. Uçuşu gerçekleştirecek astronotların arasında Türk astronot Alper Gezeravcı da var. Hava durumu açısından en iyi şartların yarın 00.50'de olacağı öngörüldü.

SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.