AKP'li Metiner'den "yerel seçim" mesajı: Kartlar yeniden karılacak

AKP'li Mehmet Metiner, yerel seçimlere ilişkin olarak " Siyasi başarısızlık veya seçim yenilgisi, siyasal partileri yeniden şekillendirecek. Siyaset yeni bir çehreye bürünecek" dedi.

AKP'li Metiner'den "yerel seçim" mesajı: Kartlar yeniden karılacak

Yerel seçim yaklaşırken eski AKP Milletvekili, Yeni Şafak köşe yazarı Mehmet Metiner, dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Siyaset bu, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Kimin ne olacağı da, nerde durup durmayacağı da. Şunu öğrendim bildim: Siyaset ilkeli, sözünü esirgemeyen, dik durup dikleşen insanların işi değil! Anladım ki siyasetin kıblesi yok! Siyasetin amentüsü: Dün dündür, bugün de bugün!" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin paylaşım da yapan Metiner, "Şimdiden şunu diyeyim: Yerel seçimden yenilerek veya oy kaybına uğrayarak çıkan her partinin içi karışacak, kartlar yeniden karılacak. Siyasi başarısızlık veya seçim yenilgisi, siyasal partileri yeniden şekillendirecek. Siyaset yeni bir çehreye bürünecek" diye kaydetti.

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