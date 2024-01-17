Damacana suya da zam!

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik krizin etkisi damacana su fiyatlarına da yansımaya başladı.

İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 2023 Ocak ayında 19 litrelik damacana suyun fiyatı ortalama 45 liraydı. Bu fiyat, 2024 Ocak ayında 90 liraya çıktı. Bu da bir yılda damacana suya yüzde 100'e yakın zam yapıldığı anlamına geliyor.

Zamların gerekçesi olarak, akaryakıt fiyatlarındaki artış, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanma gösteriliyor. Zamlardan en çok etkilenen kesimler ise dar gelirli aileler ve öğrenciler oldu.

Tüketici dernekleri, damacana su zamlarını protesto etti.

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, "Damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100'e yakın arttı. Bu zamlar tüketicileri zor durumda bırakıyor. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerekiyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Damacana su fiyatlarındaki artış, fahiş fiyat uygulamasıdır. Bu artışların geri çekilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.