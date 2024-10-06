Uzaklaştırma Kararı Yine Korumadı! Ayrıldığı Erkeğin Saldırısına Uğradı

Türkiye günlerdir Fatih'te yaşanan sur vahşetinin şokunu yaşarken, ülkede sayısız kadın hala şiddet görüyor. Son olarak İstanbul'un Silivri ilçesindeki Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta, bir kadına şiddet olayı yaşandı.

2 Ekim Çarşamba günü Simge Karakiraz (26), boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekmeyle saldırdı. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin saldırgan Birkan Karakiraz'ı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA