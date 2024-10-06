Başarı Deniz Tutkusuyla Geldi

Deniz tutkunu akademisyen Nermin Sena Özger’in de yer aldığı Antalya Sualtı Sporları Kulübü, TSSF Altın Palet Sualtı Görüntülüme Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikinciliği ödülünü kazandı. Kaş’ta düzenlenen törende 8 kişilik dalış ekibi, Geniş Açı, Modelli Geniş Açı, Makro, Tema (Tünikat deniz canlıları), Balık kategorilerinde çektikleri fotoğraflarla yarıştı. Nermin Sena Özger, Celil Çağlar, Öncel Yeleğen, Özgür Çavuş, Turusen Yüzbaş, Seyhan Tavukçular, Can Türktan, Çağatay Arıcan’dan oluşan ekipten 4 sporcu ilk 10’da yer alırken, Antalya Sualtı Sporları Kulübü takım puanı ile Türkiye ikincisi oldu.



Foça’da doğup büyüyen Nermin Sena Özger’in Yaşar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği, denizdeki canlılara yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan atık midye kabuklarından yapay resif üretimi projesinin yanı sıra pek çok projede yer alıyor. Aynı zamanda dalış eğitmeni olan Özger, hobisiyle akademik çalışmalarını birleştirerek başarılara imza atıyor. Özger, denize olan tutkusuyla yaptığı projeler sayesinde bu yaz Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki Archipelagos Marine Conservation Institue’de araştırma görevlisi olarak staj yaptı. Burada deniz yaşamı ekolojisi ve tarama, deniz memelileri ekiplerini gözlemleyen Özger, farklı disiplinlerden gelen üniversite öğrencileri ile yapay resif tasarımı çalıştayı düzenledi.

DENİZ YAŞAMINDAKİ KADINLAR İÇİN PROJE

Özellikle kadınları odağına alan projeler üretmeye önem veren Özger, kadınlara denizi sevdirmek için 4 senedir “Kız Kıza Dalıyoruz” ve “Kadın ve Deniz Çemberi” etkinliklerini yürütüyor. Nermin Sena Özger, hedef kitlesine denizden çekinen ve denizle barışmak isteyen kadınları alan yeni projesi “Women For Marine Life” ile ise denizdeki yaşamı korumak için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz eylül ayında ise bu projeyle, deniz ağırlıklı etkinlikler ile korkularını yenen kadınlar, deniz ekolojisi hakkında bilgilenecek ve eğitimlerin sonunda deniz yaşamını korumak için uzmanlık belgesi alacak. Aynı proje sayesinde İspanya’nın Trasmulas köyünde ise “AdventureHer” adlı kadınların outdoor sporlar eğitimi aracılığıyla güçlendirilmesi ile ilgili bir programa dalış topluluğu AquaX’i temsilen katıldı.

Yaşar Üniversitesi doktora öğrencisi Özger, “Hepsinde amacım kadınların denize ilgisini artırmaktı. Böylece deniz yaşamını gösterip sevdirmeyi amaçladım. Şimdi işin içine bir de uzmanlık eğitimini ekledim. Böylece kadınlar artık sertifikalı deniz savunucuları olabilecek” dedi.

Kaynak: İHA