Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Ordu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstanbul’dan Ordu’ya gelen ve içerisinde toplamda 4 şahıs olan 2 aracı takibe aldı. Ekiplerin yaptıkları kovalama sonrası araçlar yakalandı. Yakalanan araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 965 adet extacy hap, 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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