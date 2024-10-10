Beylikdüzü Belediyesi’nden Okuma-Yazma Kursu

Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için başlattığı Okuma-Yazma Kursu'nda yeni dönem başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile projenin mimarı ve gönüllü öğretmeni olan Zehra Çalık, yeni dönemin ilk dersinde kursiyerleri yalnız bırakmadı.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (FSM) ilk ders saatinde kursiyerlerle bir araya gelerek onların heyecanını paylaşan Başkan Çalık, "Yeni dönem okuma yazma kurslarımızda eğitim gören tüm kursiyerlerimize başarılarla dolu güzel bir dönem diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA